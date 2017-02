In Vino Veritas, dat hu schonn deemools d'Réimer gesot. Ma wéi gesäit et an der Lescht hei zu Lëtzebuerg mam Wäibau aus? A wat muss an Zukunft geännert ginn? Doriwwer ass e Mëttwoch de Moien op der 9. Editioun vum Lëtzebuerger Wäibaudag zu Wuermer diskutéiert ginn.



Wäibaudag / Reportage Anne-Sophie Heck



D'lescht Joer war nawell een duerchwuessent Joer fir de Lëtzebuerger Wënzer. No schlechte Wiederkonditiounen a Kränkten un de Riefstäck huet ee misse mat enger méi schlechter Recolte rechnen. De Vizepresident vum Lëtzebuerger Wënzerverband Aly Leonardy seet, et wier d'Joer vun den Extreme gewiescht.

D'Recolte läit bei ongeféier 70 Prozent vum Duerchschnëtt. D'Wiederkapriolen aus deem Joer waren einfach eemoleg, ma "Gott sei Dank" huet een nach e flotten Hierscht gehat mat super Wieder an esou nach Drauwen a gudder Qualitéit krut.



D'Recolte war also d'lescht Joer net optimal, ma de Wäisecteur steet am Groussen a Ganzen net schlecht do, sou de Roby Ley, Direkter vum Institut Viti-Vinicole.

Insgesamt steet de Wäibau zimlech gutt do, ma et si Betriber, déi sti besser do an anerer net esou gutt, wéi an all Secteur. De Wäisecteur entwéckelt sech an et muss een elo kucken, fir déi richteg Weichen fir d'Zukunft ze stellen.



Da muss nach um kommerzielle Volet geschafft ginn, fir de Lëtzebuerger Wäi besser un de Mann ze bréngen. De Marché soll am Ausland vergréissert ginn, ma och hei am Land mussen d'Wäinhändler hier Clientèle ausbauen.

De Lëtzebuerger Maart huet sech an de leschte Jore komplett geännert. Et gi vill auslännesch Matbierger, déi vläicht guer net wëssen, datt op der Musel Wäibau bedriwwe gëtt. An déi mussen ugeschwat ginn.