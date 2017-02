Et mengt een, et wier ee scho komplett am Wahlkampf fir d’Gemengewahlen. An der Nuecht op e Mëttwoch hat d’DP-Sektioun Déifferdeng e Communiqué geschéckt.

François Meisch



Mat deftege Reproche géintiwwer dem grénge Buergermeeschter Roberto Traversini. 2 Mol ronn 5.000 Euro vun 2 Fester vun 2014 wiere während e puer Joer verschwonne gewiescht, war d’Accusatioun ënnert anerem vum DP-Mann François Meisch. Heescht, de Buergermeeschter soll Sue verontreit hunn. Um Mëttwoch de Moie gouf de Compte vun 2014 am Déifferdenger Gemengerot ënnert d’Lupp geholl.

Verontreiung vu Suen / Reportage Nadine Gautier



Déi Sue wiere vermësst ginn, mä se wiere nees do. De Buergermeeschter hätt sech och dofir entschëllegt. D'Entschëllegung wier och ugeholl ginn. Et wier awer net normal, dass Suen iwwer 2 an en halleft Joer einfach esou enzwousch léichen.De Montant vun de Suen, déi iertemlecherweis an engem Dossier louchen an ewechgeluecht gi waren, léich bei ënnert dem Stréch 3.000 Euro.

Dat huet um Méindeg de Mëtteg op enger Pressekonferenz de Buergermeeschter Roberto Traversini erkläert. Et wier richteg, datt hien ee Feeler gemaach huet, datt dat ni hätt dierfe passéieren.Hien hätt engem Fonctionnaire dee ganzen Dossier ginn an deem net gesot, dass do eng Enveloppe mat Suen dra wier, esou de Roberto Traversini.An der ganzer Aktioun mam Communiqué gesäit de Roberto Traversini de Wëlle vun DP-Politiker, déi him schuede wëllen. Wat déi géife maachen, wier eng Attack géint seng Persoun. D'DP wier zu Déifferdeng virun e puer Joer implodéiert, a verschiddener hätten dat nach ëmmer net verquësst, esou de grénge Buergermeeschter.Do géif de Kapp da stoebleiwen, wat de Roberto Traversini schued fënnt. Deen, deen d'Geschicht opgeworf hätt, de François Meisch, wéilt den neie Buergermeeschter vun Déifferdeng ginn a géif dowéinst déi ganz Geschicht opwerfen.Wat den Roberto Traversini dann och nach verwonnert huet, ass datt d’DP um Mëttwoch de Moien, obschonns et um Dënschdeg den Owend mam Communiqué jo nach massiv Kritik gouf, um Mëttwoch awer am Gemengerot de Compte vun 2014 mat gestëmmt huet.Et wier senger Meenung no net fair.Perséinlech Konsequenze wëll de Buergermeeschter aus der ganzer Affär net zéien. Hien hätt sech jo entschëllegt.