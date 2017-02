© afp

Dem Plang huet de Staatsrot allerdéngs an engem Avis e Stréch duerch d'Rechnung gemaach. De Ben Frin huet déi respektiv Passagen am Avis nogelies.

Avis CE Burka / Reportage Ben Frin



A mat genau dem Avis vum Staatsrot argumentéiere Membere vun der Majoritéit fir ze versécheren, Nee, et hätt ee sech bei Burkaverbuet net op eemol ëm 180 Grad gedréint, et géif een ebe just der Conclusioun vum Avis nokommen. An tatsächlech, do steet dran, dass et net besonnescht sënnvoll wier, e Reglement all Kéiers eenzel an allen 105 verschiddene Gemengen anzeféieren. Domadder géif een dach just eng Pluralitéit vu kommunale, penale Gesetzer erreechen, déi parallel zouenee géife lafen. Esou ongeféier heescht et, de franséischen Text iwwersat.



Dofir sollt een dach besser higoen an de Problem gläich op den nationalen Niveau hiewen. Esou hätt de Staatsrot et jo och schonn a sengem Avis vum 19. Januar 2010 geschriwwen, do war et ëm d'Erweiderung vun de Pecherten hire Kompetenze gaangen.



Weider ënnen am Avis heescht et, dass wann et ëm d'Regele vun der Sécherheet an der ëffentlecher Rou geet, eng Gemeng wuel intervenéieren dierf. Dat gëllt awer net, wann et ëm d'ëffentlech Zesummeliewe geet, esou wéi et den europäeschen Haff fir Mënscherechter beschreift, hei hätt eng Gemeng keng Kompetenzen.



An engem eeleren Avis vum Staatsrot, deemools zur Proposition de Loi 2015 vum Fernand Kartheiser stoung schonn, dass eng Amëschung an d'ëffentlech Fräiheet, déi esou e Burkaverbuet jo géif mat sech bréngen, misst duerch e legitimt Objektiv justifiéiert sinn, bis op de Fong recherchéiert an noutwendeg fir dëst Objektiv och ze erreechen.



Woura genau esou en Objektiv kéint bestoen, dat heescht also, wat genau mam Burkaverbuet soll erreecht ginn: dat wollt oder konnt eis um Mëttwoch de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun keen erklären. Mir waarden awer gespaant.



RTL-NEWS: Chamberkommissioun - Burkaverbuet soll a Form vun engem nationale Gesetz kommen.