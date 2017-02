Hesper/Reportage Nico Graf



Et gëtt do zwou verschidden Zuelen: Hesper seet, et wiere net grad 15.000 Awunner; den nationale Regëster awer seet, et wieren der 2.000 méi an zwar beim nationale Regëster an zu Hesper.National gesäit et esou aus, datt zanter dem Gesetz vun 2013 déi kommunal an déi national Meldungen zesummegeholl an also verglach ginn. An do wier – eben national – eng Differenz vu 46.000 Leit erauskomm, also méi Leit national gemellt wéi kommunal. Well dat net ka sinn, kruten d'Gemenge gesot, si sollen dach emol hir Regësteren iwwerpréiwen. Dat ass gemaach ginn a no a no ass d'Zuel vu 46.000 Differenz op 6.700 reduzéiert ginn. Zu Hesper eleng awer gëtt et nach ëmmer eng - opfälleg - Differenz vun 2.074.De Commentaire vum Hesper Buergermeeschter Marc Lies confirméiert dat. Den nationale Regëster, sou wéi en den Ament opgestallt gëtt, wier falsch. Am nationale Regëster heescht et awer, zu Hesper hätte se hir Aarbecht net gemaach. Dat stëmmt net, sou de Marc Lies.

Stellt sech d'Fro, wat dovunner ze halen ass: An de leschte Joren, sou de Marc Lies, hätt een zu Hesper Leit aus dem Regëster gestrach. Den Dag drop stoungen déi Leit awer virun enger anerer Instanz nees am nationale Regëster dran.

Den Hesper Buergermeeschter huet eng präzis Theorie iwwer den nationale Regëster, déi

soziale Mëssbrauch steet also als Reproche am Raum géint déi Leit, déi sech méi dacks dorëmmer umellen.