Zanter 20 Joer gëtt et dës Marche vun de Kurde schonn, déi op d’Situatioun vum Vollek soll opmierksam maachen. Um Mëttwoch war den Depart virum europäesche Geriichtshaff hei zu Lëtzebuerg.

Rep. Claudia Kollwelter



Kal an naass war et gëschter Moien um Kierchbierg. Meng Féiss ware schonn no enger Stonn hallef gefruer, ma d’Leit déi sech prett gemaach hunn fir d’Marsch ware gutt agepaakt an haten och déi richteg Schong un. E laange Wee hunn se jo och ëmmerhin viru sech: 10 Deeg trëppele mam Zil: Stroossbuerg an eng grouss Maniff an der Franséischer Stad. Nieft Kurden ass et e ganz internationale Grupp, dee sech op de Wee mécht, wéi d’Songùl Karabulut, eng vun den Organisatrice vun der Marche erkläert.



Et wiere Leit aus Argentinien, Spuenien, Däitschland, Frankräich, Italien, Schweden, der Belsch an England dobäi.



Engersäits geet et bei der Marsch ëm d'Gefaangenschaft vum Leader vun den Kurden, dem Abdullah Öcalan. Si géife seng Fräiheet fuerderen. Déi kurdesch Fro wier nach ëmmer ongeléist a brisant an der Regioun an d'Entwécklung vun der Regioun och géing bestëmmen, esou d'Songùl Karabulut. Natierlech géife si sech och fir d'Rechter vun de Kurden asetzen.



Och fir den Adem Uzun, deen och fir d’Organisatioun zoustänneg ass, ass de Message deen een mat dëser Marsch wëll ginn kloer. Et géif demokratesch, juristesch a mënschlech Critère ginn, déi d'EU behaapt ze befollegen. Mat der Marche wëlle si afuerderen, dass d'Kurden déi Ënnerstëtzung och kréien, esou den Adem Uzun.



Zu Stroossbuerg gi sech nächste Samschden Dausende vu Leit erwaart, fir d’Festhaale vum Öcalan an all de politesch Gefaangenen an der Tierkei ze denoncéieren.