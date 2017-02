Well en 3 Joer aalt Meedchen an enger Wunneng zu Nittel sollt a Gefor sinn, gouf e Mëttwoch den Owend eng Spezialunitéit vun der däitscher Police alarméiert. D'Police vu Saarburg war engem Hiwäis nogaangen, dass sech an där Wunneng eng psychesch labil, aggressiv a gewalttäteg Persoun géif ophalen. Wéi d'Police schreift, hätt och de Verdacht bestanen, dass déi Persoun, en 23 Joer ale Lëtzebuerger, eng Waff bei sech hätt.Während dem Asaz goufen e puer Stroossen am direkten Ëmkrees vum Gebai gespaart an um 18.50 Auer hunn d'Beamten vun der Spezialunitéit d'Wunneng opgebrach. De jonke Mann, de Partner vun der 35 Joer aler Mamm vum Meedchen huet sech ouni Géigewier festhuele gelooss. Dat 3 Joer aalt Kand gëtt virleefeg vum Jugendamt betreit.Ermëttlunge sollen elo d'Responsabilitéit vun der Mamm klären, ob d'Kand a Gefor war an och Kloerheet zum psychesche Gesondhetszoustand vum 23 Joer ale Lëtzebuerger schafen.