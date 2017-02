D'Federatioun vun de Lëtzebuerger Busentreprisen an d'Gewerkschaften OGBL an LCGB leien am Clinch.

D'F.L.E.A.A. hat de Syndikater virgehäit, dass si ee Sozialsträit wéilte provozéieren.Dës haten den 20. Januar de Kollektivvertrag gekënnegt. En Donneschdeg ass eng weider Ronn op der Conciliatioun.An engem Communiqué weist den OGBL drop hin, dass déi fréizäiteg Kënnegung vum Kollektivvertrag noutwendeg gi wier, well d'Federatioun refuséiert hätt, mat de Gewerkschaften iwwert eng nei Konventioun ze verhandelen. Et géif och net stëmmen, dass d'Syndikater eng national 50-Kilometer-Pauseregelung blockéieren. Am Géigendeel, et hätt een eng Propose vun der F.L.E.A.A. guttgeheescht.Par konter hätt d'Federatioun vun de Busentreprisen um Dag vun der Signature gesot, dass si mam Text net averstane wier a wéilt noverhandelen. Och dat hätt een acceptéiert, et wéilt een awer net zum Spillball vun de Patrone ginn.E puer Stonne virum Optakt vun enger nächster Ronn virum Conciliateur betounen d'Gewerkschaften, dass ee bereet ass, iwwert een neien Kollektivvertrag ze diskutéieren awer net fir weiderhin d'Lige vun der F.L.E.A.A. ze toleréieren.An engem Secteur, an deem Millioune vu Steiersue fléissen, misst et méiglech sinn, eng acceptabel Léisung am Intressi vun de Clienten, der Sécherheet an de legitimme Besoinen vun de Buschaufferen ënnert een Hutt ze bréngen.

Die F.L.E.A.A. lügt!

Bezüglich der Pressemitteilung der F.L.E.A.A. (Fédération Luxembourgeoise des Entreprises d,Autobus et d’Autocars) möchte das OGBL-Syndikat Straßenstransport/ACAL Folgendes mitteilen:

Es stimmt, dass am 2. Februar eine weitere Runde beim nationalen Schlichtungsamt anberaumt ist.

Die vorzeitige Kündigung des Kollektivvertrages wurde notwendig, da sich die F.L.E.A.A. geweigert hat, mit den Gewerkschaften über einen neuen Kollektivvertrag zu verhandeln, und sogar so dreist war, bei der ersten Runde beim Schlichtungsamt zu behaupten, dass der Kollektivvertrag nicht gekündigt sei, also das Schlichtungsamt nicht kompetent wäre.

Es stimmt nicht, dass die Gewerkschaften eine nationale 50-Kilometer-Pausenregelung blockieren. Im Gegenteil, ein von der F.L.E.A.A. ausgearbeiteter Vertragsentwurf wurde von den Gewerkschaften gutgeheißen, und die F.L.E.A.A. hat am Tage der Vertragsunterschrift gesagt, dass sie mit Ihrem Text nicht mehr einverstanden sei und wolle nachverhandeln.

Die Gewerkschaften waren bereit, diese Verhandlungen zu führen, sind aber bis heute nicht bereit zum Spielball der Arbeitgeber zu werden.

Es stimmt auch, dass die Gewerkschaften seit Jahren versuchen, die „Amplitudezeiten“ zu reduzieren. Dazu muss gewusst sein, dass der Busfahrer seinem Arbeitgeber bis zu 14 Stunden am Tag zur Verfügung steht.

Es stimmt des Weiteren nicht, dass die Gewerkschaften den Verhandlungstisch verlassen haben, sondern die F.L.E.A.A. hat ihn verlassen. Das haben die Gewerkschaften sogar schriftlich.

Also wurde nicht die F.L.E.A.A. erpresst, sondern die Gewerkschaften.

Die Gewerkschaften sind bereit Kollektivvertragsverhandlungen zu führen, sind aber nicht weiter bereit die Lügen der F.L.E.A.A. zu ertragen.

In einem Sektor, in dem viele Millionen Steuergelder fließen, muss es möglich sein, eine annehmbare Lösung im Interesse der Fahrgäste, der Sicherheit und die legitimen Bedürfnisse der Busfahrer unter einen Hut zu bringen.

Das OGBL-Syndikat Straßenstransport/ACAL fordert die F.L.E.A.A. dazu auf, ihre Lügengeschichten zu beenden und endlich an den Tisch zu kommen, um einen fortschrittlichen Kollektivvertrag auszuhandeln.

Mitgeteilt vom OGBL-Syndikat Straßenstransport/ACAL