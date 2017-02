Christian Weyland © RTL-Archiv

Den Ex-Organisateur vum Ironman zu Réimech ass um Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht zu enger Prisongsstrof vun 9 Méint mat Sursis veruerteelt ginn. Donieft muss d’Uerteel an der Press publizéiert ginn an de Mann fir 3.000 € vun der Faillite vun der Firma Pegasus opkommen.



Hirem fréiere Gerant gouf ë.a. där hir Faillite, Fälschung an d’Ënnerschloe vu Gesellschaftsverméige virgehäit. De Parquet hat dofir ee Joer Prisong mat Sursis an eng Geldstrof gefrot.

Et hat alles am Februar 2015 mat der Plainte vun engem Associé vum Ugekloten aus enger anerer Firma ugefaangen, an där et eng fierchterlech Huddel gouf. Doropshi wäre Problemer bei Pegasus opgedaucht, nämlech dass Kontrakter net agehale goufen, et keng ginn huet oder net bezuelt gouf. D’Societéit wär du genee ënnert d’Lupp geholl an de Beschëllegte 4 Mol bei der Police geruff ginn.



De Curateur vun der Faillite huet vun engem Minus vu ronn 450.000 € geschwat. Dorënner wären ë.a. 40.000 € Paie gewiescht. Den Ugekloten hat him gesot, selwer wëlle fir eng 60.000 € opzekommen.