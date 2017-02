© RTL (Archiv)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Dans son édition du 27 janvier 2017, l’hebdomadaire Lëtzebuerg Privat a publié le nom et la photo d’une personne qu’il a présentée à tort comme étant l’instituteur d’une classe de l’école fondamentale d’Useldange inculpé en janvier 2017 pour détention de matériel pédopornographique. La personne présentée dans le journal est en fait le nouveau titulaire de la classe, qui a remplacé l’instituteur inculpé, lequel a été dispensé de ses fonctions au vu des faits qui lui sont reprochés.



Le ministère apportera à l’enseignant lésé par les fausses accusations de Lëtzebuerg Privat tout l’appui qui s’avérera nécessaire dans les démarches juridiques qu’il entendra entamer à l’encontre de l’hebdomadaire.



Le ministère condamne avec véhémence les agissements de Lëtzebuerg Privat qui enfreignent gravement les règles de la déontologie professionnelle et portent atteinte à la réputation et à l’honneur de l’enseignant en question.

Den Educatiounsministère ënnerstëtzt en Enseignant, deen an der Zeitung Lëtzebuerg Privat zu Onrecht beschëllegt gouf.Leschte Mount war bekannt ginn, dass bei engem Enseignant aus der Grondschoul vun Useldeng kannerpornographescht Material fonnt gouf an dass dee Mann suspendéiert ginn ass.Lëtzebuerg Privat hat an engem Artikel deem Enseignant säi Remplaçant als deen duergestallt, bei deem dat Material fonnt gouf.De Ministère veruerteelt mat Nodrock d'Virgoe vu Lëtzebuerg Privat, dat net nëmmen géint d'Deontologie verstéisst, mä och nach dem Enseignant seng Éier a Fro stellt, heescht et am Communiqué. Den Ersatzschoulmeeschter huet déi vollsten Ënnerstëtzung vum Ministère och an der juristescher Demarche géint d'Wochenzeitung.