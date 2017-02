Um Verwaltungsgeriicht huet den Ex-President vum Staatsrot Victor Gillen an enger Affär géint de Logementsministère och an zweeter Instanz Onrecht kritt!

Den Affekot hat géint zwou Decisioune vum Mäerz 2015 geklot, mat deenen de Ministère ronn 1.050 € zréckgefrot hat, déi de Mann onberechtegterweis als Zënsbonifikatioun fir d’Zäitraim tëscht Dezember 1999 an Oktober 2002 an tëscht Februar 2006 a Februar 2007 kritt hätt. Déi zweet Riichter hunn den Appell vum Victor Gillen elo zréckgewisen an him dann och keng Indemnité de procédure zougesprach.