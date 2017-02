© Police

Op Nofro huet de Mann erkläert, en hätt de Bus verpasst a géif elo zu Fouss op Miersch trëppelen. Wéinst dem Wieder hunn d'Beamten dem Mann ugebueden, e bis op Miersch matzehuelen. Wou de Mann dunn am Auto souz, ass de Beamten awer e komesche Geroch entgéint geflunn. Ee vun de Beamten huet du gesinn, dass a senger Tut, déi en dobäi hat, zwou gréisser Tute mat Marihuana waren.De Mann ass do net op Miersch gefuer, mä op de Policebureau.An den Tute waren eng Kéier 800 Gramm an eng Kéier 1 Kilo Marihuana dran. De Mann huet du behaapt, et wiere net seng Tuten, se géifen engem Bekannte gehéieren, deen e kuerz virdrun aus dem Auto gehäit hätt. No kuerzer Sich konnt dee Bekannte oder vill méi déi Bekannten gefaasst ginn. Ma et war net nëmmen e Bekannten, ma e war souguer e Familljemember. D'Fra, déi mam Auto gefuer war, huet souguer mam Mann zesummegewunnt.D'Beamte krute verschidde Geschichten erzielt, déi si dunn un de Parquet weiderginn hunn. Op Uerder vum Parquet gouf d'Wunneng du mat engem Drogenhond duerchsicht. Obwuel d'Madame, déi mam Auto gefuer war, uginn huet, si wéisst näischt vun Drogen, huet et an der Wunneng schonn direkt beim Erakommen no Marihuana geroch. Et sinn dunn och 300 Gramm Marihuana fonnt ginn. Ausserdeem sinn och nach e Sachet mat wäissem Polver, Drogenutensilien, souwéi eng verbuede Waff fonnt ginn.Et gouf alles confisquéiert an de Parquet gouf iwwert alles informéiert. Den dënn ugedoene Mann an d'Fra goufe festgeholl.ware Beamten och op eng Persoun opmierksam ginn, well den Drogenhond eppes Verdächteges geroch hat. De Mann huet direkt zouginn, dass en Drogen dobäi hat. Hien hat e puer Gramm Marihuana an e puer Extasy a Speed Pëllen dobäi. De Mann gouf verhaft a steet virum Untersuchungsriichter.