Rifkin Etude an der Chamber / Rep. Claudia Kollwelter



Vun engem Prozess war en Donneschdeg de Moie méi wéi eemol riets an der Chamber. Dat am Bezuch zum Jeremy Rifkin senger Etude zur drëtter industrieller Revolutioun. Op Nofro vun deene Grénge koumen net manner wéi 6 Kommissiounen zesummen, fir sech iwwert de Sujet auszetauschen. De Wirtschaftsminister Etienne Schneider huet nach eemol d'Haaptelementer vum Rapport virun de Chamberkommissioune presentéiert. Decidéiert ass hei nach näischt ginn, ma éischt Conclusioune konnten awer gezu ginn.

Extrait Pierre Gramegna



D'Iddi vun de Grénge war et, dat Ganzt méi vernetzt ze kucken, sou d'Presidentin vun der Nohaltegkeetskommissioun Josée Lorsché. Et wiere jo ëmmerhi keng fäerdeg Léisungen, déi de Jeremy Rifkin proposéiert, mä et géing drëms goen, fir e Prozess unzekuerbelen, an dee wier am Gaang. Dofir war d'Iddi vun de Gréngen, all déi zoustänneg Ministèren eng Kéier an d'Boot ze kréien, fir ze kucken, wat wien ofdeckt a wéi et mat den Diskussioune weider geet.Da gouf festgehalen, datt een an déi eenzel Kommissioune geet, fir sech mat de jeeweilege Sujeten ze befaassen, wou dann och den zoustännege Minister wäert Stellung bezéien. De President vun der Landwirtschaftskommissioun Gusty Graas wëll a senger Kommissioun Sujeten, wéi d'Alimentatioun oder och de Gaspillage, thematiséieren, Voleten, déi jo schonn an der Vergaangenheet thematiséiert goufen. Ma elo géing een dat Ganzt méi ënnert engem Konzept gesinn.Et kënnt een also Politiker och méi ënner Drock, fir Decisiounen ze huelen. Dann ass et och gutt, wa verschidde Prozesser schonn entaméiert ginn a veschidde Virgabe gi sinn.Och de President vun der Aarbechtskommissioun Georges Engel gesäit d'Etude als Evolutioun. Am Groussen a Ganze musse sech d'Chamber, d'Regierung, d'Parteien awer och déi zivil Gesellschaft Gedanke maachen, wou si hiwëllen.Et war awer och riets driwwer, datt d'Gewerkschaften oder de Mouvement écologique nach méi an de Prozess sollen agebonne ginn, wat dem Georges Engel no och de richtege Wee ass.Fir de Finanzminister ass et kloer, datt Lëtzebuerg net op d'Etude vum Rifkin gewaart huet, fir sech a Saache Finanzen ze preparéieren. Eng vun den 9 verschidden Aarbechtsachsen, déi am Kader vum Rapport Rifkin definéiert goufen, sinn d'Finanzen. Do gëtt recommandéiert, datt een aktiv gëtt am Financement Durable, also dem nohaltegen finanzéieren, an an de Mikro-Finanzen.

Dat géing awer net heeschen, datt schonn alles gemaach gi wier. Den Finanzminister stellt awer och fest, datt duerch d'Digitaliséierung d'Aarbechten, déi d'Leit musse leeschten, vill wäert changéieren. Platze ginn ofgeschaaft, neier kommen amplaz an vill Leit mussen och duerch Formatioune goen, déi hinnen erlaben, nei Saache kennen ze leeschten.