Fleaa vs Gewerkschaften / Reportage Pit Everling



D'Gewerkschafte blockéieren d'Pauseregelung, si sichen d'Konfrontatioun an de Sozialsträit, esou d'Reprochë vun der FLEAA um Mëttwoch an engem Communiqué. De Romain Daubenfeld vum OGBL léisst dat net esou stoen. Hee seet, dass an deem, wat d'FLEAA geschriwwen huet, carrement géife Ligen drastoen. Fakt wier, effektiv, dass de Kollektivvertrag gekënnegt gouf.Dat hätt een awer misste maachen, confirméiert de Jean-Paul-Baudot vum LCGB.Ee Sträitpunkt sinn d'Pausen op de Kuerzstrecke bis 50km. D'Gewerkschafte blockéieren eng national Regelung absolut net, seet de Romain Daubenfeld. Et wier en Text ausgeschafft gi mat der FLEAA an den zwou Gewekschaften zesummen, ma den Dag wou dee sollt ënnerschriwwe ginn, hätt d'FLEAA wëllen ofhandelen.Fir de Jean-Paul Baudot weist dat, datt ee sech bannent der FLEAA net eens ass.D'Fronte si verhäert. De Mëtteg ass eng weider Reunioun op der Conciliatioun. De Romain Daubenfeld fäert, datt do net all ze vill raus kënnt.Hie géif sech erwaarden, dass d'FLEAA blockéiert. Et géif ëm Amplitudzäite goen, mä si wéilte näischt dovunner wëssen.

D'FLEAA wéilt ëmmer op Zäit spillen, dobäi wier et immens wichteg fir sech eens ze ginn. D'Linne géingen nämlech geschwënn europäesch ausgeschriwwe ginn.



D'FLEAA wollt virun der Conciliatiouns-Reunioun kee weideren Interview méi ginn. D'Fakte sinn op eiser Säit, soen déi Responsabel vun der Federatioun, dat Spillche wéilt een elo net méi weider matmaachen.