Wéi d'Hesper Pompjeeë matgedeelt hunn, hunn déi Responsabel vun der Schoul den 112 geruff, nodeems se e komesche Geroch am Heizungsraum am Keller festgestallt hunn. D'Pompjeeën hunn héich Kuelemonoxidwäerter festgestallt an de Sous-Sol gelëft. Op der Plaz waren den Urgenceservice vu Creos, eng Ambulant an d'Police.



No enger Rei Iwwerpréiwunge konnten d'Kanner nees zréck an de Cours.