D'Burka soll zu Lëtzebuerg an der Ëffentlechkeet elo awer per Gesetz verbuede ginn.

De Staatsrot huet der Regierung kierzlech matgedeelt, dass et kéint schwiereg ginn, fir dat op kommunalem Niveau ze maachen. D'Regierungsparteien haten jo am Virfeld gesot, dass et national géif gereegelt ginn, wann et net anescht géif goen.De Gesetzprojet soll der Chamber an 2 Méint virgestallt ginn.