© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen

Well sou awer potenziell geféierlech Stëbspartikelen entstinn, gouf an deene leschte Joren no enger Léisung gesicht. An déi huet d’Ëmweltverwaltung, zesumme mam Maschinnen- a Betriebshilfsring, elo fonnt. Zanter kuerzem kann een hei am Land de Gréngschnëtt gratis weider verwäerten an esou Energie produzéieren. Net manner ewéi 12 regional Sammelplaze goufen agefouert. Dës Initiative riicht sech awer net un d’Stéit, mä u landwirtschaftlech Betriber.





Nei Verwäertungsmethod Gréngschnëtt / Reportage Frank Elsen



An deene leschte Joren ass et der Ëmweltverwaltung gelongen, een neit Netzwierk fir d’Verwäertung vun Gréngoffall op d’Been ze stellen. D’Zil vun där Methode ass et, de Gréngschnëtt als erneierbar Energiequell ze notzen an domadder Wäermt ze produzéieren, betount de Staatssekretär aus dem Nohaltegkeetsministère, Camille Gira. An Zäite vum Klimawandel géif et kee bessert Material ginn, wéi dat heiten, fir domatter eis Haiser ze hëtzen. Wann een de ganzen Heckeschnëtt aus dem Land géif zesummesammelen an an d'Anlagë géif féieren, kéint ee praktesch 600 Haiser dat ganzt Joer hëtzen.

D’Konzept wier dann och just e Pilotprojet, fir ze kucken, wéi vill Quantitéiten u Gréngschnëtt géifen zesummekommen. Eréischt am Abrëll géif een iwwert eng definitiv Léisung nodenken.

Déi nei Verwäertungsmethode ass dann och relativ einfach ze verstoen, esou de Camille Gira. Wann de Bauer oder Wënzer, dee Gréngschnëtt huet, géif e Wee fräihalen, wou eng vun den Transportfirmaen de Gréngschnëtt ka siche kommen, géif d'Material op eng vun de Sammelplaze gefouert ginn.

Verwäert gëtt de Gréngschnëtt an deene 12 regionalen Sammelplaze, déi queesch duerch d’Land verdeelt sinn. Vun där neier Methode kéinten awer just landwirtschaftlech Betriber a Wënzer profitéieren. Fir d’Stéit géif et schonn eng Léisung op kommunalem Niveau ginn, esou nach de Camille Gira.

Well de Maschinnen- a Betriebshilfsring zanter Joren de Gréngoffall an de Nordgemengen asammelt, gouf de Verband och an dëse Projet mat agebonnen. Dat neit Konzept soll de Baueren als Zousatzakommes hëllefen, ënnersträicht d’Presidentin Louise Frieseisen. Si hätten déi néideg Erfahrung, well si d'Maschinnen hätten.

Nieft dem Gréngschnëtt hëlleft de Verband och schonn bei der Weiderverwäertung vum Siloplastik.