De Parquet hat dogéint just 2 Mol 12 Joer gefuerdert. D'Affekote vun de Betraffen hunn direkt ugekënnegt, an Appell wëllen ze goen.

Zweemol 15 Joer Prisong. Déi Strof gouf um Donneschdeg am Nomëtten um Stater Geriicht um Enn vum Prozess ëm en Iwwerfall, am Mäerz 2013, op eng Luxus-Bijouterie an der Stad gesprach. D’Riichter sinn domat iwwert déi vum Parquet gefuerdert Prisongsstrof vun 12 Joer erausgaangen! D’Affekoten hunn direkt nom Uerteelssproch ugekënnegt, dogéint an Appell ze goen.

Den Ugeklote war virgehäit ginn, beim Iwwerfall an der Mëttesstonn 39 Aueren am Wäert vun net grad 460.000 Euro matgoe gelooss ze hunn. D’Brigangen haten dofir eng Ausstellungsfënster futti geschloen. Donieft hate si eng Waff bei sech, mat där si 3 Employéen, eng Cliente an e Sécherheetsbeamte menacéiert haten.

Déi zwee Männer waren eng 8 Méint nom Iwwerfall zu Berlin festgeholl ginn.