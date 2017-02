Dat sot den Inneminister Dan Kersch en Donneschdeg an der zoustänneger Chamberkommissioun. Grad dee Sujet war awer eng vun 20 Oppositions Formelles, déi de Staatsrot um Projet Reform vun de Rettungsdéngschter gemaacht hat.

De Staatsrot hat gemengt, déi nei Daachstruktur vun de Rettungsdéngschter CGDIS sollt ënner Form vun engem Syndicat mixte entstoen. An elo ass et awer en Etablissement Public. Dass de Staatsrot e Kritikpunkt aus engem Avis zeréckhëlt, ass éischter verwonnerlech a ganz rar. Den Inneminister Dan Kersch gesäit dat net esou, fir hien huet de Staat sech net vehement dogéint gestallt, fir en Etablissement Public ze maachen. Hien hätt nëmme gesot, dass e Syndicat mixte eng Alternativ wär.

45 Beruffssecouristë sinn haut schonn am Asaz, 800 Profie solle laangfristeg bäikommen, an awer setzt een och an Zukunft op Fräiwëlleger. Een deen zu Lëtzebuerg Rettungsdéngschter ouni d'Volontariat an de Benevolat wëllt opstellen, hätt de Match vu vir era verluer.

Haut nach Fräiwëlleger ze motivéieren ass schwéier, wéi geet d'Reform mat deem Problem ëm? Ënnert anerem, dass d'Leit eng seriö Indemnitéit kréien, si sech kënne Krankeversécherungen a Pensiounsversécherunge maachen, wou se dann och e gudden Deel vum Staat kënnen zeréckkréien.

De Roland Disiviscour ass Spriecher vum Comité des Sages vun der Protex. Op duerch d'Reform nees méi Fräiwëlleger kënne motivéiert ginn, weess hien zwar net. Et wier awer elo mol déi éischte Kéier, wou et een Usaz gëtt, sech dem Problem richteg unzehuelen. Bis elo wär et ëmmer esou gewiescht, dass déi lokal Leit versicht hunn, sech hiren Nowuess selwer ze zillen.

D'Akraafttriede vun der Reform vun de Rettungsdéngschter ass elo mol duerch den Avis vum Staatsrot vu Januar 2017 op Januar 2018 verluecht ginn. A Rettungsdéngschtkreesser bezweifelt een eisen Informatiounen no allerdéngs, dass d'Reform nach virun de nächste Chamberwale kënnt.