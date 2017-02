Groussregioun: Lëtzebuerger Presidence (02.02.2017) Groussen Optakt haut an de Rotondes vun der Lëtzebuerger Presidence vum Sommet vun der Grande Région

Presidence Groussregioun / Reportage Carine Lemmer



En Donneschdeg war an de Rotonden den offizielle Lancement vun der Lëtzebuerger Presidence vum Sommet vun der Groussregioun.

De Bierger soll am Mëttelpunkt stoen.

D'Groussregioun wär de Motor vun Europa. Hei géif all Dag Europa gelieft ginn an d'Groussregioun ass méi wichteg wéi jee, sot en Donneschdeg de Mëtteg d'Ressort-Ministesch Corinne Cahen.





Corinne Cahen



Et wéilt een, dass de Bierger méi no bei d'Groussregioun kënnt an d'Groussregioun méi no bei de Bierger, esou dass en Zougehéieregkeetsgefill kéint entstoen, esou d'Corinne Cahen. An deenen heiten Zäite wier d'Bedeitung vun der Groussregioun nach méi wichteg. Gemeinsam Wäerter missten héich gehale ginn.

Déi nächst zwee Joer huet Lëtzebuerg d'Presidence vun der Groussregioun a wëll an där Zäit konkret Projete maachen....an och zum Beispill Efforten, datt een an der Groussregioun net stonnelaang all Dag am Stau steet.

Den Transport steet domadder ënnert anerem am Mëttelpunkt. 219.000 Mënschen si Frontalieren an der Groussregioun, 160.000 dovunner kommen op Lëtzebuerg. Dat ass de gréisste grenziwwerschreidenden Aarbechtsmaart an der EU. Net méi stonnelaang am Auto oder Bus oder Zuch sëtzen, ass also eng Prioritéit.

Déi Jonk, d'Jugend an d'Kanner, stinn och am Fokus. Awer och de Chômage, dee jee no Regioun tëscht 7 an 32% läit, do gëtt et nach vill ze verbesseren, wou d'Groussregioun ka spillen. D'Corinne Cahen ass déi zoustänneg Ministesch fir d'Groussregioun. Déi nächst zwee Joer hätt ee vill wëlles. Zesumme mat de Partner vun der Groussregioun soll e Jugendparlament vun der Groussregioun op d'Been gestallt ginn an et solle weider vill Echangë scolaires gemaach ginn, fir dass d'Kanner léieren, wéi wichteg et ass verschidde Sproochen ze kënnen.

Zesummeschaffen, iwwer d'Grenzen eraus. Sou leeft d'Groussregioun, an dat funktionéiert ganz gutt, seet d'Ministesch.

Datt ee sech der Bedeitung vun der Groussregioun bewosst gëtt, och dat ass eng Prioritéit vun der Lëtzebuerger Presidence. Keng Grenzen a keng Maueren. Et ass de Motor vun Europa, sot en Donneschdeg de Mëtteg de Premier Xavier Bettel. Deen en Appell un d'Bierger an déi Jonk gemaach huet, fir sech fir d'Groussregioun a fir Europa z'engagéieren.