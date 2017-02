Regierung géint Platzverweis (02.02.2017) D'CSV wëllt eng Resolutioun fir de Platzverweis an der Chamber zur Oofstëmmung bréngen.

Den Etienne Schneider



D'Meenung vun der Regierung hätt nom Depôt vun der Police-Reform net geännert. An et léich een do op enger Linn mat der Procureur Générale an dem Police-Direkter. Dat bréngt näischt, well déi Concernéiert dann op déi nächst Plaz réckelen. Wat soll ee maachen, sou den Etienne Schneider, wann en net réckelt oder no 2 Stonnen nees do sëtzt? Et géif sech hei ëm ee soziale Problem handelen.

Et géif ëmmer nees op de Platzverweis an Däitschland verwise ginn, esou den Etienne Schneider weider. Di Stad, déi de Strummerten mat engem Platzverweis Meeschter goufen, misst awer nach fonnt ginn.Argumenter, vun deene sech di gréissten Oppositiounspartei awer net iwwerzeege léisst. Et wier weiderhin eng punktuell Mesure, fir ee punktuell vun enger bestëmmter Plaz ze verweisen. De Léon Gloden sot, datt wier wichteg am Fall, wa Leit sech gestéiert fillen, datt eng Persoun ka vun enger Plaz verwise ginn. Et géing hei villméi ëm ee politesche Kouhandel goen, esou den CSV-Deputéierten. De blo-grénge Schäfferot géing de Platzverweis zënter Jore froen. D'Koalitioun ass awer dogéint. Elo géif d'LSAP d'Vermummungsverbuet kréien an déi Gréng hätte sech duerchgesat.De liberalen Deputéierten Max Hahn confirméiert dann och di zweedäiteg Positioun vun der DP. D'Partei wier fir de Platzverweis, awer dat wier just eng vu ganz ville Mesuren, fir d'Sécherheet um Terrain ze verbesseren. De Platzverweis wier och net am Koalitiounsaccord festgeschriwwen. Et wier zwar wuel ee sënnvollen Outil fir d'Acteuren um Terrain, ma d'Regierung géif hei aner Mesurë wëllen entaméieren.

Platzverweis: die DP knickt ein

Vor zwei Wochen brachte die CSV einen Antrag im Parlament ein, damit der Platzverweis als polizeiliche Maßnahme in der Polizeireform ihren Niederschlag findet. Auch die CSV Stad verlangt, zusätzlich zu einem Ausbau und einer Stärkung von sozialen Hilfs- und Betreuungsstrukturen, schon seit längerem die Einführung des Platzverweises.

Ergänzend zu anderen polizeilichen Maßnahmen erlaubt der Platzverweis der Polizei für Ordnung und einen respektvollen Umgang im öffentlichen Raum zu sorgen. Polizeibeamte wären nicht wie bisher gezwungen, bei öffentlichen Störungen tatenlos zuzusehen bzw. Personen sofort in Gewahrsam zu nehmen.

Bis dato haben sich die sukzessiven DP-Bürgermeister der Stadt Luxemburg Helminger, Bettel und Polfer regelmäßig für die Einführung des Platzverweises stark gemacht. In einer Stellungnahme vom 6. August 2015 heißt es wortwörtlich: „Il me semble donc urgent que les textes légaux soient revus de manière à mettre en place des moyens efficaces de lutte contre la mendicité tels que l’expulsion immédiate („Platzverweis“).“ Kürzlich sprach Lydie Polfer noch von einer Abdankung der öffentlichen Macht und Ordnung. Umso erstaunlicher ist die heute von Schöffin Simone Beissel angekündigte Kehrtwende der DP um 180 Grad. Plötzlich scheint für die DP der Platzverweis nicht mehr notwendig zu sein.

Die CSV-Stad stellt fest, dass die DP einmal mehr vor ihrem grünen Koalitionspartner eingeknickt ist. Kohärente und verantwortungsvolle Politik sieht anders aus.

Mitgeteilt von der CSV Stad