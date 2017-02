E Freideg de Moien hu vill Automobilisten ganz vill Gedold hu missen opbréngen. Gerabbelt hat et op der Tréierer an op der Areler Autobunn.

© RTL Archivbild

Kuerz viru 07.00 Auer war op der A1 Direktioun Gaasperecher Kräiz een Accident geschitt, op der Héicht vum Tunnel Cents. Eng Bunn war blockéiert, wat natierlech direkt seng Repercussiounen op den Trafic hat. De Stau goung mat Momenter bis op Fluessweller zeréck. Betraff war och d'Nordstrooss, op där et duerch dësen Accident zeréck gestaut huet, souwéi d'Alternativstroossen ronderëm.



Op der A6, der Areler Autobunn, hat et op der Héicht vun der Aire de Capellen och Direktioun Stad geknuppt. Och op dëser Plaz goung et du méi lues virun.



Am Lokalen mellt den 112 zwee Accidenter vun en Donneschdeg den Owend. Um kuerz viru 19.00 Auer war een Auto op der Misärsbréck bei Bauschelt accidentéiert. Eng Persoun gouf hei blesséiert.



Um 21.20 Auer waren 3 Ween op der A3 um Gaasperecher Kräiz a Richtung Aire de Berchem aneneegerannt. Hei goufen 2 Persoune blesséiert.