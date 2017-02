Nodeems et e Freideg de Moien schonn op der Tréierer an der Areler Autobunn geknuppt hat, war et e puer Stonne méi spéit en Accident op der A7.

© RTL Télé Lëtzebuerg/Domingos Oliveira

Géit 11.20 Auer war de Chauffer op der Nordstroooss Direktioun Lëtzebuerg ënnerwee an ass an der Sortie fir op Schëndels frontal an den Dräieck, respektiv d'Leitplank gerannt.De Mann koum blesséiert an d'Spidol. Wéi den ACL matdeelt, bleift d'Sortie bis 20 Auer gespaart an am Tunnel Miersch ass och déi riets Bunn zou.