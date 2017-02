© RTL (Archiv)

Zwee Fräispréch op der ganzer Linn an een, wat de Virworf vun der krimineller Organisatioun ugeet. Dat hunn d’Affekote vun den 3 Haaptleit e Freideg de Moien am groussen Drogeprozess um Stater Geriicht fir hir Clientë gefrot.

Fir den Affekot vum Haaptbeschëllegte géif säi Mandant als Chef vum Reseau ugesi ginn. Hie wär awer kee Mafia-Pate, mä den eegenen Aussoen no e Geschäftsmann.



Drogenaffaire viru Geriicht / Reportage Eric Ewald





Sot allzäit de Me Pelzer, fir deen d’Police och wousst, dass de Mann näischt mam Drogenhandel ze dinn hätt. Deen hätt och näischt dovu gewosst a sou Saachen ëmmer denoncéiert, an op Waasserbëlleg wär de Mann just komm, fir seng Maîtresse ze gesinn. Donieft hätt hie kee Kontakt mat deem Beschëllegte gehat, dee grouss Quantitéiten Droge verkaf huet. Säi Client wär deemno wäit vun engem Drogenhandel ewech gewiescht, hätt deen zu Waasserbëlleg weder toleréiert, nach dovu profitéiert a keen Aveu gemaach, soudass de Mann sollt fräigesprach ginn.

Den Affekot vum Mann, deen déi vill Droge verkaf hätt, huet net verstanen, dass engem Mandant säi Liwwerant aus der Belsch net gehéiert gouf. Dofir géif et e gewëssene Vide am Dossier ginn. An den Ae vum Me Tom Hansen sollt dëse Fall fir Schlagzeile suergen. Den Drogeproblem wär domat awer net geléist ginn. Sengem Client wäre falsch Quantitéite virgerechent ginn, an deen hätt ni mat eppes anescht wéi Kokain gehandelt. De Mann wär kee Schwéierverbriecher, hätt net dee Profit gemaach, deen him reprochéiert gëtt, a wär net deen, fir deen d’Police hien hält. Hien hätt just Sue fir sech a seng Famill wëlle verdéngen.

Dem Affekot vun der Fra no war déi wuel fir den Ëmfank am Waasserbëlleger Haus zoustänneg. Faiten am Zesummenhank mat Drogen hätt si awer ëmmer kontestéiert, a si wär zanter dem Ufank bei deenen Aussoe bliwwen, huet de Me Hellal betount. Jiddereen hätt vun de Virfäll am Haus zu Waasserbëlleg gewosst, d’Police wär och fréi informéiert gewiescht an dat Ganzt net op eemol opgefall. Seng Mandantin hätt z.B. am Februar 2015 wéinst 3 Männer d’Police geruff, wouropshin awer näischt geschitt wär. Déi 3 hätte mat hirem Handel weidergemaach, wougéint si Sue gemaach hätt mam Verkaf vu Schéinheetsartikelen. D’Cliente hätt och näischt vun Noem mam Drogenhandel ze di gehat, a well et keng Beweiser vum Parquet géif ginn, sollt och si vun engem Fräisproch profitéieren.