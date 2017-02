Si ass allzäit Kandidat fir d'Successioun vum Lydie Err als Ombudsman! Um Freideg war fir déi Interesséiert de leschten Dag, fir an der Chamber hir Kandidatur fir d'Fonctioun vum Mediateur anzereechen.

D'Affekotin geet also mat engem Avantage an d'Course a sot am RTL-Interview, dass si duerch hire Beruff vill mat Sträit ze dinn hätt. Si hätt ëmmer probéiert, datt d'Leit een Arrangement fannen, bei Scheedung, Droit de Visite zum Beispill. An der Roll vum Mediateur kéint si de Wee vum Dialog weider an haaptberufflech goen.



D'Claudia Monti





Si géif waarden, bis si Gespréicher mat de Leit hat, fir ze kucken, wat déi erwaarden: Domat deit d'Claudia Monti op d'mannst eng gewëss Ambitioun un, d'selwecht wéi wa si betount, et misst een als Mediateur mat der Chamber zesummeschaffen an hir Rechenschaft ofleeën. D'Fra, déi 2014 DP-Kandidatin fir d'Europawale war, fënnt dann och, dass et besser ass, wann d'Parlament ee géif ënnerstëtzen.