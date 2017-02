police, auto, 112, pompjee, pompiers, feuerwehr, abroch, feier © police, auto, 112, pompjee, pompiers, feuerwehr, abroch, feier

Hei goufen, ë.a. e wäisse Renault Mascott Camion mam Nummereschëld DM7001 geklaut.Zu Esch gouf och an e Restaurant agebrach.Zu Conter an der Rue de l'Etang an an der Stad an der Rue Christophe Plantin gouf och an Gebaier vun Entreprisen agebrach.Zu Käerjeng an der Rue JF Kennedy ass an eng privat Wunneng agebrach ginn.