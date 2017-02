© AFP

Den Defizit vum Zentralstaat dierft fir 2016 bei 200 Milliounen Euro leien, 600 Millioune waren am Budget 2016 virgesinn.



D'Zuele sinn awer nach net definitiv, well d'Depensë fir 2016 nach net zu 100% verbucht sinn.



D'Fonctionnementskäschte beim Staat wiere nëmme ganz lues geklommen, et hätt een awer och iwwer 2 Milliarden Euro investéiert, esou vill wéi nach ni, sot de Finanzminister Gramegna, dee mat dësen Zuelen natierlech zimlech zefridde ka sinn. Doduerch, dass Depensë méi lues wuesse wéi d'Recetten, entsteet e positive Schéiereneffekt an dat bedeit, dass den Defizit méi kleng gëtt wéi geplangt.

D'CSV als géisst Oppositiounspartei erkläert dee méi klengen Defizit mat Investitiounen déi virgesi waren awer net gemaacht goufen.



Méi dozou och an eisem Journal vun 18.30 Auer.