Am Lokale mellt den 112 een Accident e Freideg den Owend um 22.35 Auer.

Zu Leideleng ass en Auto an der Lëtzebuerger Strooss an de Rondpoint gerannt. De Chauffer vum Auto gouf blesséiert.Weider Detailer goufen et nach keng.