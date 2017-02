© Emil Antony / RTL Mobile Reporter

Am Südweste vu Frankräich e ganz anert Bild. Do huet de Stuerm fir eng gréisser Stroumpann gesuergt. © AFP

Sou schéin huet den Himmel iwwer Lëtzebuerg e Samschdeg de Moien um 8.45 Auer ausgesinn. Fir d'Frühaufsteher huet sech dat gelount.Fir déi Leit, déi et net sou fréi aus de Plomme gepackt hunn, dierfe sech hei ukucken, wat se verpasst hunn. Kuerz drop war den Himmel och schonn nees zou.Fir e Samschdeg soll et jo nach emol kräfteg stiermen. Vu Frankräich eriwwer soll de Stuerm och iwwer eist Ländchen blosen. Do hat dëse mat Wandvitesse bis zu 148 Kilometer an der Stonn nawell deen een oder anere Schued hannerlooss.