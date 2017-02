Am Nomëtteg hat en eelere Mann d'Haus verlooss a war owes, wéinst Orientatiounsproblemer, nach net zeréck.Seng Fra huet eng Vermësstemeldung gemaach.D'Police vun Dikrech huet eng gréisser Sichaktioun lancéiert, mat e puer Patrullen, der Hondsstaffel, der Protex, de lokale Pompjeeën an dem Roude Kräiz.De Mann ass géint 22.40 Auer zu Merscheet fonnt ginn. Hie war liicht ënnerkillt, mä soss goung et him gutt.