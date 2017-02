Zuass eng Automobilistin, trotz 2 Platten a futtissem Auto no engem Accident, weider gefuer. Zuhat en Automobilist 5 Leit um hënneschte Sëtz. an och zu, op deran 3 Mol an der, ware Chaufferen negativ opgefall, well si entweder am Zickzack gefuer sinn, keng Luuchten unhaten oder de falsche Wee an e Rondpoint gefuer waren.Zuhuet e Freideg de Mëtteg en alkoholiséierte Chauffer direkt e puer Accidenter provozéiert. Hie war an eng Luucht an, an e geparkte Won gerannt, huet sech duerno awer ewech gemaach. Zeien haten der Police dat gemellt.Kuerz Zäit drop ass der Police e weidert Accident op engem Parking um Mierscherbierg gemellt ginn.De Chauffer war mam Auto vu sengem Bouf ënnerwee an hat esou vill gedronk, datt en net méi konnt stoen. Et huet sech eraus gestallt, datt et nach fir e weidert Accident responsabel war. Um Wee op de Policebüro ass de Mann ëmmer nees ëmgefall a mam Kapp an de Policeauto geknuppt. En huet sech awer net verwonnt.E Protokoll gouf geschriwwen an de Führerschäin ass natierlech fort.