Wéi de Mann sech vum Bankautomat op de Wee bei säin Auto gemaach huet, huet den Täter en ofgefaangen an him en "haarde Géigestand" op de Bauch gedréckt. De Raiber huet op déi Manéier Geld vum Affer gefuerdert.Mat de Suen huet den Täter sech dunn duerch d'Bascht gemaach an en Zuch op Rodange geholl. E Bekannte vum Affer ass dem Täter nogaangen an huet festgestallt, datt dee Flüchtegen zu Schëffleng erausgeklommen ass. D'Affer an säi Bekannten hunn deen Onéierlechen dunn zu Schëffleng zur Rieds gestallt, allerdéngs war deen zu deem Zäitpunkt och net méi eleng an hat e Kompliz dobäi. De Raiber huet dunn eng Waff gezunn an zweemol an d'Loft geschoss, éiert déi zwee Gangster sech aus dem Stëbs gemaach hunn.Et leeft elo eng Enquête.