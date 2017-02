Zu Déifferdeng hat et an der Nuecht an der Rue du Hussigny gebrannt. E Mann gouf do dout a senger Wunneng fonnt.

Aus bis ewell ongekläerte Grënn hat et géint 01.55 Auer an der Stuff vun engem Eefamilljenhaus ugefaang mat brennen. E Mann vun 51 Joer, deen deen Ament an der Stuff war sollt d'Feier net iwwerliewen. Hien ass nach op der Plaz gestuerwen.Dem Mann seng Fra, déi um ieweschte Stack geschlof huet, huet d'Feier an Uecht geholl an ass erausgelaf. Hir ass näischt geschitt.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Déifferdeng, Suessem, Péiteng, Diddeleng an Esch, sou wéi d'Spueresécherung. D'Feier war ënner Kontroll, ier et op d'Nopeschhaiser iwwergräife konnt.