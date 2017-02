Am Lokalen

Um 6.39 Auer hat en Auto zu Nidderkuer gebrannt. An e puer Minutte méi spéit gouf et op der Collectrice, op der Héicht vun Diddeleng a Richtung Esch, nach en Accident. Do ass eng Persoun verwonnt ginn.