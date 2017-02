Um Wandhaff waren e Samschdeg den Owend 3 Trickdéiwen mat engem Kand an engem Café aktiv an hunn der Serveuse hiren Handy a Suen aus der Kees geklaut.

Géint 23 Auer hu sech 2 Männer un d'Théik vum Café an der Käercher Strooss gesat, een aner Mann mat engem Kand vun 3 Joer un een Dësch am Eck. Déi 3 Männer hunn italienesch geschwat.Nodeems d'Serveuse de Mann mam Kand zerwéiert hat, huet si festgestallt, datt hiren Handy a Suen aus der Kees verschwonne sinn.Déi Onéierlech hu sech mat 2 Autoen, ee Wäissen mat franséische Placken an een däischtere Wonn ewech gemaach.Ee vun de Männer ass 1,60 Meter grouss, huet en décke Schnurres, kuerz schwaarz Hoer a gëtt op 45 Joer geschat. Och deen Zweete ass 1,60 Meter grouss an ass 45 Joer al. Deen drëtten Täter ass 1,80 Meter grouss, schmuel gebaut, huet kuerz schwaarz Hoer an ass ëm 30 Joer al.