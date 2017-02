An der Stater Chimaysgaass ass e Samschdeg géint 30.30 Auer e Mann vun zwee Leit brutal zesummegeschloe ginn.

Wéi d'Affer um Buedem loung, gouf et nach vun den Onbekannte mat Féiss gerannt. Déi zwee Täter hu sech a Richtung Plëss dervu gemaach. D'Affer huet missen am Spidol behandelt ginn.Ee vun hinne ass korpulent, 1,80 Meter grouss, huet e laange Vollbaart a gëtt op 20 Joer geschat. Hien hat eng rout Jackette un an eng rout Mutz oder Cap. Deen anerer huet eng schwaarz Hautfaarf, soss Detailer sinn net gewosst.