E war als ee vun de Favoritten an de Wahlkampf gaangen. Ma d'Nouvelle, datt hie seng Fra Penelope zum Schäi soll agestallt a mat Staatsgelder bezuelt hunn, ass net gutt bei de Fransousen ukomm.



Wéi gesäit et dann am Grand-Duché mat de parlamentaresche Mataarbechter aus? No wéi engem System ginn déi agestallt? An ass esou e Fall wéi a Frankräich och zu Lëtzebuerg méiglech?

Fraktiounsmataarbechter zu Lëtzebuerg / Reportage:Eric Hamus



Dem Chef vun der Chamber, dem Mars di Bartolomeo, no wier e gudde System a schwéier z'iwwerrompelen.De System ass deen heiten: Fir all Deputéierte kritt d'Fraktioun eng Indemnitéit vun 200 Punkten iwwerwisen. Déi entspriechen engem gewësse Montant. D'Fraktioun oder d'politesch Sensibilitéit kann da selwer decidéieren, no wéi enge Critèren de Mataarbechter agestallt gëtt, ma egal wéi muss d'Chamber duerno awer déi entspriechend Kontrakter a Pabeieren zougestallt kréien, fir ze confirméieren, datt net gefuddelt gëtt.Ma geet déi Indemnitéit dann iwwerhaapt duer fir datt all Deputéierten och ee Mataarbechter kritt? Der Fraktiounssekretärin Nadia Rangan vun der CSV no géif dës awer bei Wäitem net duergoen, wann all Deputéierten en eenzele Mataarbechter fir sech eleng wéilt astellen. Dëst wär dann och de Grond firwat déi meescht Fraktiounen e Pool vu Mataarbechter hätten, deen d'Deputéiert sech géifen deelen.D'CSV hätt dann och keng 23 Mataarbechter, mee 10 plus 2 Sekretärinnen. E System, deen zum Beispill och vun der LSAP esou iwwerholl gëtt. Dat confirméiert de Fraktiounssekretär Claude Tremont. D'Chamber selwer géif dann och net draschwätzen, wat d'Astellungspolitik ugeet, esou d'Nadia Rangan.Wann ee wëll rembourséiert gi fir déi Leit, déi een astellt, muss een natierlech en Aarbechtskontrakt hunn an dee virleeën. Da gëtt kontrolléiert, ob déi concernéiert Persoun och wierklech op där Plaz schafft, déi ugi gouf. Deemno wär et zimlech schwéier zu Lëtzebuerg mat eise Gesetzer eng fiktiv Persoun anzestellen.Ginn et dann Limitte bei de Fraktiounen selwer? Dem Claude Tremont no schreift d'LSAP zum Beispill all Posten ëffentlech aus, d'Kandidate ginn selektionéiert a se mussen duerch Tester an Interviewen, wéi beim Staat an am Privatsecteur. Familljemembere géifen zwar net ausgeschloss, mee se ginn behandelt, wéi all anere Kandidat och.Eng Fro, déi sech bis ewell an der CSV-Fraktioun net gestallt huet. Dem Nadia Rangan no wär et net gutt een anzestellen, wou d'Mamm oder de Papp an der Chamber séizen. Och vun der Hierarchie no wär dëst net einfach.An engem klenge Land wéi Lëtzebuerg wier et och zimlech schwéier, e Familljemember op Staatskäschten ze finanzéieren, ouni datt en och wierklech fir d'Fraktioun géing schaffen. An sollt him awer esou eppes zu Ouere kommen, sot ons de Chamberpresident Mars di Bartolomeo, da géing hie perséinlech dofir suergen, datt déi Saach nees riicht gebéit gëtt.