Op engem Parking an der Escher Strooss an der Rue de l'Aciérie goufen u verschiddenen Autoen d'Placken ofmontéiert oder d'Wischeren erof gerappt. An der Rue de Vianden an an der Avenue du 10 Septembre gouf an Autoen agebrach. Weider Gefierer goufen an der Rue Laurent Menager, der Rue Charlemagne an an der Rue des Trois Glands opgebrach.



Eventuell Zeie si fir den 113.