Vu lénks no riets: Mme Pascale Toussing, M. Marco Wagener, M. Xavier Bettel, M. Jean-Jacques Rommes, M. Daniel Becker. © CES

De Marco Wagener war bis ewell de Vize-President vum Conseil Economique et Social. Hien ass och Conseiller vun der Salariatskammer a vum LCGB. Am Wirtschafts- a Sozialrot sëtze Vertrieder vu Gewerkschaften, Patronat a Regierung.Nouvelles Présidence et Vice-Présidences 2017-2019 du Conseil économique et socialL'Assemblée plénière constituante du CES pour la prochaine mandature quadriennale 2017-2021 s'est réunie le 06 février 2017 sous la présidence de Monsieur le Premier ministre Xavier BETTEL, Ministre de tutelle du CES. A cette occasion, conformément au principe de rotation entre les trois groupes composant le CES, un nouveau Président et deux nouveaux Vice-Présidents ont été élus pour les deux prochaines années, à savoir:– M. Marco WAGENER, Président– Mme Pascale TOUSSING, Vice-Présidente– M. Jean-Jacques ROMMES, Vice-PrésidentA l'issue de l'Assemblée plénière constituante, Mme la Présidente sortante Pascale TOUSSING et M. le Président élu Marco WAGENER ont remercié M. Gary KNEIP, Vice-Président sortant ayant siégé au Bureau du CES de 2011 à 2017, pour son remarquable engagement au service du Conseil économique et social.Les activités et avis du CES peuvent être consultés sur le site: www.ces.etat.lu