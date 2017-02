© RTL Télé Lëtzebuerg / Ryck Thill

Den Nico Hoffmann



De Konsument géing ongläich behandelt ginn, zum Beispill wier et de Banken egal, ob ee capabel wier, mat engem Computer ëmzegoen, a seng Virementen iwwer den e-banking ze maachen, oder net; da géingen d'Fraisen eben an d'Luucht, an dat wier genee de Contraire vun deem, wat an enger EU-Direktiv steet, déi Lëtzebuerg schonn hätt missen an nationaalt Recht ëmsetzen. Der ULC passt dat Ganzt wéi gesot, ganz a guer net; de President vum Lëtzebuerger Konsumenteschutz Nico Hoffmann iergert sech a freet hei eng kloer Upassung: Dat misst ophalen an déi Käschten um Guichet missten op Null oder op een absolutte Minimum reduzéiert ginn.

Wat den Ofgasskandal bei VW ugeet, freet d'ULC d'Konsumenten, e bësse Gedold ze hunn, an e Musterprozess ofzewaarden; eng Sammelklo ass jo bis ewell zu Lëtzebuerg net méiglech, obschonns och hei eng EU-Direktiv misst ëmgesat ginn.