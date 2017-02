© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen

Beggen Residenz / Reportage Frank Elsen



Knapp 25 Joer dono ass esou ee Projet och hei am Land entstanen, an dat zu Beggen. Ageweit goufen um Méindeg de Moien déi nei Raimlechkeeten vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Lancéiert gouf de Projet vun der Caritas an Zesummenaarbecht mam Logementsministère. D'Residenz ass dann och 2.000 Meter Carré grouss an huet 24 Appartementer.

D'Zil vum Projet „Doheem mateneen" ass et, d'Zesummeliewen tëscht auslännesche Studenten a sozial schwaachen oder eeleren Leit ze vereinfachen. Dowéinst sinn dann och 12 vun deene 24 Appartementer fir Seniore virgesinn, ënnersträicht d'Presidentin vun der Caritas, Marie-Josée Jacobs.Et wier en Zëmmer mat engem Salon dobäi. Do wou et gaangen ass, wieren och eng separat Schlofkummer, eng Dusch an eng Toilette dran, esou d'Marie-Josée Jacobs. Et wier dann och ugepasst, dass een, wann et misst sinn, kéint mam Rollstull fueren an den Appartementer, esou d'Presidentin weider.Nieft 12 Studenteappartementer sinn awer och Gemeinschaftsraim an e Gaart an der neier Residenz ze fannen. Esou een Zesummeliewen ass awer dacks mat Problemer verbonnen. Ënnert anerem mat Konflikter, betount d' Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer.Et géif e bëssen weisen, wéi et fréier war, wou Familljen nach méi grouss waren a Grousseltere konnte mat deene méi Jonke konnten zesummeliewen. Mä an der Gesellschaft géif et vun allem ginn. Et misst een dann och léieren, dat esou harmonesch wéi méiglech zesummen z'erliewen, esou d'Lydie Polfer.Bis ewell wunnen dann och schonn e puer Studenten an der neier Residenz. Esou och den Yérooury Diallo aus Guinea, deen zanter 4 Méint am Land ass an Ingenieur op der Uni Lëtzebuerg studéiert. Och hien ass vum neie Projet begeeschtert.D'Gebai wier schéin hell a confortabel, ausserdeem wier een direkt bei der Stad an och d'Supermarchéë wieren direkt ëm den Eck, esou de Yérooury Diallo.Zur Verfügung gestallt gouf den Terrain vun der Stad Lëtzebuerg. Co-finanzéiert gouf de Projet vum Wunnengsbauministère a privaten Donateuren vun der Caritas. De Käschtepunkt beleeft sech op 3,5 Milliounen Euro.