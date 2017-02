D'Police, déi den Auto entdeckt hat, huet beim Chauffeur en Alkoholtest gemaach, dëse war positiv. De Führerschäin gouf op der Plaz agezunn.En Accident gouf et dann och vu Stengefort a Richtung Habscht. Hei war en Automobilist, deen ze vill gedronk hat, an e Bam gerannt. De Chauffeur gouf am Auto ageklemmt an huet vun de Pompjeeë misse befreit ginn. Och hei war de Permis fort.E Sonndeg den Owend hat d'Police an der Rue Raspert an der Stad e beschiedegten Auto ugetraff. Bei der Kontroll gouf en ze héijen Alkoholtaux bei der Automobilistin gemooss. De Permis ass fort. Méi spéit huet d'Police dunn an der Route d'Echternach e geparkten Auto fonnt, deen duerch d'Automobilistin beschiedegt gi war.E Sonndeg den Owend hat dann och nach en Automobilist zu Déifferdeng Kontroll iwwert säin Auto verluer an ass an e geparkten Auto gerannt. Am ganze goufen 3 Autoe beschiedegt. De Chauffeur hat ze vill gedronk, de Permis ass fort.