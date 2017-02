De Gesetzprojet ass fäerdeg an dierft RTL-Informatiounen no dëse Freideg fir eng éischt Lecture an de Ministerrot kommen.

Fir d'Police an d'Geriichter z'entlaaschten

Dësen Text gëtt jo och am Kader vum Burkaverbuet zitéiert, wou eng national Léisung ugestrieft gëtt, amplaz op kommunal Reglementer zréckzegräifen, esou wéi et och de Staatsrot an engem Avis, deen den Inneminister gefrot hat, zréckbehalen hat.

Wann d’Regierung de Gesetzprojet iwwert d’Agents Municipaux ofseent, da gëtt dësen Text zesumme mam zitéierten Avis vum Staatsrot un d’Chamber weidergeleet.

Eisen Informatiounen no gëtt d’Vermummungsverbuet dann och net am Gesetzprojet iwwert d’Pecherte festgeluecht, mä an engem separaten Text.

Bei der Reform vun de Kompetenze vun de Pecherten geet et drëms, Police a Geriichter z'entlaaschten. Esou solle "kleng Delikter" aus dem Code Pénal erausgeholl ginn a nëmmen nach eng administrativ Strof duerstellen. Dat gëllt fir Strofen, déi tëscht 25 an 250 Euro ausmaachen, sougenannt Incivilitéiten.

Falscht Parke bleift zum Beispill awer och weiderhin eng penal Infraktioun.