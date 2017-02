Geriicht/Reportage vum Eric Ewald





Den Ufank huet e 60 Joer ale Mann gemaach, dee wéinst 3 Facebook-Kommentaren aus de Joren 2013 an 2016 hätt solle virun de Riichter stoen. Allerdéngs ass hien um Méindeg net ugetrueden.

Wat zur Folleg hat, dass d’Strof, déi fir hie gefuerdert gouf - 9 Méint Prisong -, net konnt mat Sursis verlaangt ginn; dobäi soll nach eng Geldstrof kommen. Mä der Rei no.

Am November 2013 hat de Mann géint Aslyante gehetzt, andeems hien ë.a. geschriwwen hat: "Géint de Kapp schloen, an déi Rëndvéier vu Lëtzebuerger, déi deen Dreck beschützen, gläich mat!" Am Juli hat hien, am Zesummenhank mat enger Messerattack, fir déi e Schwaarze sollt responsabel sinn, ë.a. gemengt missen ze schreiwen: "Tjo, wee seet et dann, wéi ëmmer en Neger. Déi sinn dach ënner Schutz." Dobäi koum, am Juli an am Kontext vum Attentat zu Nice, ë.a. dëst: "Tjo, et gëtt jo all Dreck wëllkomm geheescht. Et gëtt kee gudden Araber!"

Wat d’Geschreifs vun 2013 ugeet, hat de Mann bei der Police zouginn, dat geschriwwen ze hunn, sou en 1. Enquêteur. Hien hätt deemools och versprach, sech ze besseren, wat him awer net sou richteg gelonge wär! D’Aussoe vun zejoert hat hien och zouginn: En zweeten Enquêteur huet dozou erkläert, dass de Mann gesot hätt, hien hätt e Problem, fir den Ënnerscheed ze maachen tëscht Islam an Terroristen; d’Polizisten hätten him an deem Sënn weider gehollef. D’Kommentare wären awer nach haut net geläscht.

Den Affekot vun der Partie civile Asti, dee just vun der 1. Affär wosst, huet wéinst rassisteschen a xenophoben Aussoen a béiden Affären all Kéiers de symboleschen Euro gefuerdert. De Me Moyse huet vun enger Schan geschwat fir Leit, déi sech Lëtzebuerger nennen, a vun der Wonn vum 21. Joerhonnert, dass sou Kommentare via den Internet gemaach ginn.

Fir d’Vertriederin vum Parquet war vum Geschreifs ee Grupp viséiert, d’Net-Lëtzebuerger. De Beschëllegten hätt och kee Repentir gewisen, soudass hie misst bestrooft ginn.

D’Uerteel ass fir den 23. Februar.





stinn um Stater Geriicht da 4 där Affären um Programm!

Um Dënschdeg de Mëtteg