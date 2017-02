Dëst war e benevole Posten deen de fréiere Journalist während knapp 14 Méint assuméiert huet.

Wéi et schéngt ginn et Divergenze mam aktuelle President Georges Jacobs.

Hie bleift bis déi nächst assemblée générale als gewielte Member am comité directeur vun der FSHCL.



D'Jeeërfederatioun huet eng 2.200 Memberen. Ënnert anerem de Verbuet vun der Fuussejuegd hat fir vill Gedäisch bei der Federatioun gesuergt. De President hat sech ëffentlech, och bei eis op der Antenn, opgereegt. An der Lescht war den Toun awer nees méi sachlech ginn.

20 Joer laang war de Marc Glesener als Journalist beim Grupp Saint-Paul aktiv. Ee Joer laang war de Fils vum Marcel Glesener och Generalsekretär vun der CSV Fraktioun!