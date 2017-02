Et sinn Aktivitéiten, déi net ouni Konsequenz fir d'Leit aus den Uertschafte ronderëm sinn. E Méinden den Owend huet den Nohaltegkeetsministère zu Sandweiler mat de concernéierte Bierger de Point gemaach.





De Kaméidi duerch Fligere schuet der Gesondheet, sot de Staatssekretär am Ëmweltministère Camille Gira. Etudë géife beleeën, datt an Europa 20 Millioune Leit dagsiwwer an 8 Millioune Leit nuets iwwerdriwwenem Kaméidi ausgesat sinn. Géif een dëst héichrechnen, kéint een eng theoretesch Rechnung opstellen a soen, datt an Europa eng ronn 10.000 Leit riskéieren e puer Méint oder Joren éischter ze stierwen.Rezent goufen Aktiounspläng am Regierungsrot ugeholl. Do gëtt ënner anerem manner Kaméidi wéinst dem Fluchhafe versprach. E wéilt een e Kader schafen, datt am Fong méi Fligeren op Lëtzebuerg kommen, déi manner Kaméidi maachen, sou den David Glod vun der Ëmweltverwaltung. Och um operative Volet kéint ee schaffen, esou zum Beispill d'Approche wéi d'Fligere starten a landen.Den Direkter vu Luxairport Johan Vanneste verweist dann och op op ëmmer méi modern Fligeren um Findel, déi bedeitend manner Kaméidi géinge maachen.Eent vun den Haapttheme war e Méinden den Owend dann awer d'Nuetsflich. Den Transportminister Bausch confirméiert, datt d'Approche kloer déi ass fir d'Vollen tëscht 23 Auer owes a 6 Auer moies weider ze reduzéieren. Eng grouss Cargo-Airline, hätt proposéiert hir ganz Aktivitéiten, déi si den Ament zu Léck géif maachen, komplett op Lëtzebuerg ze verleeën. Eng vun de Konditioune wären d'Nuetsflich gewiescht. Fir de François Bausch wär dëst awer guer net a Fro komm, och wa si domat géife verzichten iwwerhaapt iergend eng Aktivitéit an de Grand-Duché ze verleeën.95 Derogatioune goufen et zejoert fir Nuets-Departen, 2010 waren et der nach 215. De Problem vun de Landunge wier domatter awer net geléist, hu se am Public gemengt. Et géifen 10 mol méi Fligere lande wéi starten an eng Landung géif bal esou vill Kaméidi maache wéi e Start. An och wann déi Derogatioune sech gutt géifen unhéieren, sou géife si just fir de Start an net fir d'Landunge gëllen.2015 sollen et am Ganze 1.500 där Nuetsflich gi sinn, sot d'Buergermeeschtesch vu Sandweiler Simone Massard-Stitz.Ronn 100 Leit waren e Méinden den Owend zu Sandweiler derbäi. Hir Haaptsuerge waren eben déi Nuetsflich, d'Hausse vun de Passagéier a vun de Flich um Findel, Motor-Tester zemools um Weekend an d'Aktivitéite vun der Sportfligerei.

De Kaméidi ass natierlech e gréissere Problem, fir d'Gemengen, déi un de Findel grenzen.

Mä de Fluchhafen ass natierlech e wichtegen Wirtschafts-Facteur. Eng 24.000 Aarbechtsplazen hänken indirekt dodrun.

De Fluchhafen um Findel gëtt et zanter 1946 - 70 Joer drop ass aus der Landepist op der grénger Wiss en Aviatiouns-Hub ginn, duerch deem seng Aktivitéiten eng 5% vum Lëtzebuerger PIB gespeist ginn.

Ëmsou méi wëssen déi eenzel Acteuren, datt d'Zukunft just iwwert de Wee vun Investissementer ze geschéien huet, déi solle sech op eng 900 Millioune fir déi nächst Jore chiffréieren.



Ouni elo ze vill wëlle mat Chiffren ze hantéieren, hei e puer Detailer erausgepickt: um Findel goufen et zejoert eng 86.400 Fliger-Mouvementer, dat bei iwwer 3 Millioune Passagéier a 67 Destinatiounen, déi vum Findel aus z'erreeche sinn. Dorunner hätt wuel kee gegleeft, wéi de Findel an engem Hangar 1946 seng Dieren opgemaach huet an zanter datt et den 31. Mäerz 1962 deen éischte Luxair-Vol vun do aus gouf.



Nieft Prestige-Airlines wéi Air France, Lufthansa oder British Airways hunn och d'Low Cost Gesellschaften hire Wee op de Findel fonnt - fir LuxAirport eng gutt Affär, well dës Gesellschafte bis 2020 wäerten eng 60% vun alle Passagéier transportéieren. Luxair huet nach eng Part de marché um Findel vu 57%, mee muss duerfir stänneg kucken z'innovéieren.



Eng national Airline, déi e Chiffre d'Affaires vu 505 Milliounen huet, iwwerdeem sech dee Chiffer fir d'Cargolux op 1,7 Milliarde beleeft. Datt d'Cargo-Airline ënner besonnesch haarde Konditioune muss fléien, liicht a wéinst der internationaler Konkurrenz; duerfir och de Plang bis de Summer en neie Business-Modell prett ze hunn. D'Devise ass kloer: méi séier, méi reaktiv a méi performant ginn - sécher eng Formel, déi all d'Firmen, déi um Findel aktiv sinn, wäerten ënnerschreiwen.



