5 an en halleft Joer nom Accident kënnt et um Dënschdeg zum Prozess géint den deemools 20 Joer ale Chauffer.

Tëscht Iernster a Rammeldang war am Juni 2011 en déidlechen Accident geschitt: Eng Fra vun 78 Joer war vun engem Auto ugestouss ginn. Si ass Stonnen drop verscheet. Um Enn dovun huet de Vertrieder vum Parquet dem Mann säi Fräisproch gefuerdert.





Geriicht / Reportage Eric Ewald



Dat, well an dëser spezieller Affär, déi sou spéit an d’Sëtzung komm wär, kee Feeler géint den Ugeklote kéint zréckbehale ginn. Engem Expert no, wär d’Accident nämlech kaum ze evitéieren an d’Affer, dat däischter ugedoe war, immens schwéier ze gesi gewiescht, sou de Vertrieder vum Parquet.

Do virdrun hat e Polizist ausgesot, dass deemools owes eng Fra mat hirem Hond op der Strooss war, wéi zwee Autoen do gefuer koumen. De Beschëllegten hätt et, am Géigesaz zu engem Kolleg, dee just virdru gefuer ass, net méi fäerdeg bruecht, fir d’Foussgängerin ze evitéieren. Am Spidol hat de Kommissär gesot kritt, d’Fra géif net iwwerliewen. De Polizist huet ë.a. vun enger oniwwersiichtlecher Streck a vu schlechte Wiederkonditioune geschwat an de Beschëllegte wär net ze séier gefuer.

Déi Ausso gouf vun engem Expert confirméiert. De Mann wär mat tëscht 50 a 60km an der Stonn komm, do wou maximal 70 erlaabt ass. Den Auto hätt keen technesche Problem gehat, an d’Accident wär ebe souguer bei enger richteger Reaktioun vum Ugekloten nëmme schwéier ze verhënnere gewiescht.

Dee sot, hie wär iwwerrascht gewiescht, dass beim schlechte Wieder op deem Dag do eng Persoun ënnerwee war, an et net duergaange wär, fir d’Fra net ze paken ze kréien.

Säin Affekot huet op déi speziell Ëmstänn vum Accident insistéiert. D’Siicht wär net gutt gewiescht, säi Mandant net ze séier gefuer, der Fra hir Kleeder waren däischter an den Ugekloten hätt net einfach sou kënnen auswäichen, ouni eng Gefor fir anerer duerzestellen, sot de Me Stroesser.



Et wär dem Client onméiglech gewiescht, fir d’Affer ze gesinn a wéi hien et konnt gesinn, wär et ze spéit gewiescht. Well deemno kee Feeler vum Mann virgeleeën hätt an d’Accident net ze verhënnere gewiescht wär, sollt hie fräigesprach ginn, wat de Vertrieder vum Parquet dono net anescht gesinn huet. D’Uerteel gëtt den 23. Februar gesprach.