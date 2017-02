Um Stater Geriicht goufen um Dënschdeg am groussen Drogeprozess, géint am Ganzen 21 Ugekloten, Prisongsstrofe tëscht 6 an 18 Joer gefuerdert.

© RTL Télé Lëtzebuerg Archiv

Déi 3 Haaptleit solle fir eemol 12 an zweemol 18 Joer op Schraasseg. Dem Gros vun hinnen, Männer aus Nigeria, war Kokain-Handel am grousse Stil virgehäit ginn, v.a. am Garer Quartier an der Stad. En Haus zu Waasserbëlleg war d’Haaptquartéier.