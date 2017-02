© Didier Weber/RTL Télé Lëtzebuerg

Lampertsbierg/Reportage Nadine Quartier



Eng Awunnerzuel, déi permanent am Gaang ass ze klammen. An och ëmmer méi Schüler a Studenten, déi am Quartier an d’Schoul ginn. De Lampertsbierg ass am Gaangen z’erstécken, soe seng Awunner a maachen een Appell un de Stater Schäfferot.De Quartier muss entlaascht ginn, esou de Lampertsbierger Syndicat. Wat d’Zuel vun de Schüler a Studenten ugeet, hätt ee schonn Zousoe gemaach kritt, well 3 Infrastrukture solle plënneren. Den Ament sinn iwwer 9.000 Studenten, déi am Quartier an d’Schoul ginn. Ma et muss besonnesch do opgepasst ginn, wat mat deene spéiderhi fräie Fläche geschitt. De Romain Diederich, President vum Syndikat, seet, datt de Gain vu manner Schüler opgehuewe gëtt vu nach méi Awunner.Och d’Zuel vun den Awunner ass permanent am Gaang ze klammen. Zanter 2001 bis d’lescht Joer war et eng Hausse vu bal 40 Prozent. Vun 7.500 Awunner op 10.500 d’lescht Joer. All Gréngfläch, déi nach géing bleiwen, géif ausgepresst ginn. Doduercher géif nämlech nees de Stroossereseau belaascht ginn. Et kënnt zu Loftverschmotzung an zu wëllem Parken.Léisungsusätz gëtt de Syndikat dann och fir dem Verkéiersproblem Meeschter ze ginn. Do denkt een u Sens uniquen oder u Sakgaassen. Fir datt de Quartier fir den Transitverkéier esou onattraktiv wéi méiglech gëtt. Wat den Tram ugeet, wier den Lampertsbierg net onbedéngt beneficiaire. Den "Effet Barrière" vum luesen Tram, deen all annerhallef Minutt do géing laanscht fueren, fir den Transitverkéier, géif ënnerschat ginn.D’Stad hätt keen koherent Mobilitéitskonzept, esou nach de Syndikat. Zum Beispill misst fir de Quartier Lampertsbierg méi op d’Mobilité douce gesat ginn. Ma de Reseau vun de Vëlosweeër wier op der Plaz net ausgebaut.