En anere Passagéier war dotëscht gaangen.Dat war geschitt, nodeems de Passagéier, deen de Kontroller gestouss hat, ze haart Musek gelauschtert hat, aner Passagéier sech beschwéiert haten an de Kontroller en opgefuerdert hat, fir d'Musek méi lues ze dréinen. De Passagéier war doropshin ausfalend ginn an huet de Kontroller ugegraff.Bei der Iwwerpréiwung vu senger Carte d'identité ass eraus komm, dass de Mann scho vun der Police gesicht gouf.Well hien awer alkoholiséiert war, ass e fir d'éischt bei den Dokter bruecht ginn. Duerno gouf hien dann am Arrest ënnerbruecht.