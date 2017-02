© AFP

D'Regierung war vun 19.000 Demanden ausgaangen, krut der awer just 4.000, vun deenen d'Hallschent refuséiert gouf.

Rieds geet vun der Loyerssubventioun, mat där Stéit mat niddregem Akommes sollen ënnert d'Äerm gegraff kréien. Elo soll déi Hëllef nei cibléiert ginn, fir datt méi Leit vum Wunngeld kënne profitéieren, huet et aus der zoustänneger Chamberkommissioun geheescht.

Bis elo ass et esou, datt een déi Subventioun kritt, wann de Loyer op d’mannst 33 Prozent vun der Nettopai ausmécht. Ob dee Prozentsaz erofgesat gëtt an ëm wéi vill, soll am nächste Regierungsrot gekuckt ginn.Déi Lénk hirersäits zweiwelen prinzipiell drun, ob Wunngeld iwwerhaapt Sënn mécht. Déi Fro huet den Deputéierten David Wagner opgeworf.An der Chamberkommissioun gouf sech och dofir ausgesprach, an Zukunft méi am Detail iwwer dës Subventiounen ze kommunizéieren an d'Bierger besser z'informéieren.